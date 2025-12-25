Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кунгурском округе продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты Кунгурской думы сохранили до конца 2026 года единовременные денежные выплаты жителям округа и иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер этой муниципальной выплаты составляет 150 тыс. руб. Финансирование будет осуществляться из средств резервного фонда администрации округа. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.