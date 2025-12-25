Аграрии Крыма получат почти 150 млн рублей на компенсацию ущерба от непогоды

Крымские сельхозпроизводители зерновых и зернобобовых культур, пострадавшие от засухи и заморозков в 2025 году, получат почти 150 млн руб. субсидий на возмещение недополученных доходов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в республиканский минсельхоз было подано 123 заявки, 115 из них одобрили.

«Так, субсидии на общую сумму более 149,3 млн руб. получат предприятия Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов»,— уточнил господин Аксенов.

В 2025 году в этих районах полуострова вводили режим ЧС регионального уровня из-за заморозков и засухи. В связи с этим местным виноградарям в рамках государственной поддержки выделили более 839,5 млн руб. на приобретение оборудования посадочного материала и шпалер.

Александр Дремлюгин, Симферополь