Крупнейшие банки США подорожали на $600 млрд благодаря политике Трампа

По подсчетам S&P Global, которые приводит Financial Times, «большая шестерка» американских банков, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley, по итогам 2025 года увеличили совокупную рыночную капитализацию на $600 млрд. Если в начале года их общая капитализация составляла $1,77 трлн, то сейчас — $2,37 трлн. Опрошенные FT эксперты объясняют рост акций банка политикой администрации Дональда Трампа, который сокращает регулятивные требования к крупным финансовым корпорациям.

После финансового кризиса 2008 года власти США резко ужесточили регулирование финансовой отрасли, проблемы в которой привели к проблемам на глобальном уровне. Были ужесточены требования к достаточности капитала, проведению стресс-тестов, стандартам отчетности, использованию заемных средств и политике кредитования. Однако в последние годы особенно после прихода к власти Дональда Трампа регуляторы стали ослаблять регулирование финансовой индустрии. «Нельзя недооценивать, насколько важными оказались были регулятивные изменения для цен на акции»,— цитирует FT аналитика Royal Bank of Canada (RBC) Джерарда Кэссиди.

В этом году американские регулирующие органы разрешили более высокий уровень заемного финансирования в крупнейших банках страны, пересмотрели ежегодные стресс-тесты для банков и отменили рекомендации по кредитованию активов с повышенным риском. В результате акции Citigroup показали максимальные результаты среди большой шестерки, прибавив в этом году около 70%. На втором месте оказались котировки инвестбанка Goldman Sachs, которые выросли в цене на 60%.

Евгений Хвостик