Грузопассажирская переправа Самара — Рождествено завершает навигацию 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, завершается навигация грузопассажирской паромной переправы Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено из-за установившихся морозов и ледостава на реке Волга. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что эксплуатация парома в текущих условиях небезопасна.

Последние рейсы теплохода «Окский-35» запланированы на 26 декабря 2025 года: отправление из села Рождествено в Самару в 07:40 и 11:40, а из Самары в Рождествено — в 09:00. После этого судно будет переведено на зимний отстой.

Для обеспечения транспортной доступности правобережья в зимний период разработан план, включающий открытие автозимника «Шелехметь — урочище «Белые домики» и запуск пассажирских судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту Самара — Рождествено.

В период ожидания открытия зимних маршрутов пассажирское сообщение с селом Рождествено будет поддерживаться теплоходом «Ом-142» в сопровождении буксира-ледокола «Портовый-13». Даты начала работы автозимника и СВП будут объявлены дополнительно после подготовки инфраструктуры и формирования безопасных условий.

Андрей Сазонов