Суд оставил без изменений пожизненный приговор казанцу, убившему 31 пенсионерку

Верховный суд России подтвердил приговор жителю Казани Радику Тагирову, осужденному за убийство 31 пожилой женщины, три покушения на убийство и 33 разбойных нападения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Суд первой инстанции назначил Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы: первые 10 лет он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

С марта 2011 года по октябрь 2012-го Тагиров совершил преступления в 15 городах, включая Москву, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Челябинск. После задержания в 2020 году он признался в содеянном, однако позже заявил о самооговоре. В марте 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.

Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания.

Анна Кайдалова