Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил без изменений пожизненный приговор казанцу, убившему 31 пенсионерку

Верховный суд России подтвердил приговор жителю Казани Радику Тагирову, осужденному за убийство 31 пожилой женщины, три покушения на убийство и 33 разбойных нападения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Суд первой инстанции назначил Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы: первые 10 лет он должен был провести в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

С марта 2011 года по октябрь 2012-го Тагиров совершил преступления в 15 городах, включая Москву, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Челябинск. После задержания в 2020 году он признался в содеянном, однако позже заявил о самооговоре. В марте 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.

Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания.

Анна Кайдалова