Жителя Златоуста отправили в колонию-поселение за гибель супругов в ДТП

Миасский городской суд признал виновным жителя Златоуста по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). За совершение аварии, в которой погибла молодая семейная пара, его отправили в колонию-поселение на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 8 июня 2025 года 49-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 двигался по дороге Миасс — Златоуст. Во время обгона в разрешенном месте машина столкнулась со встречным автомобилем Lada Granta. В результате аварии 26-летний водитель отечественной машины и его 22-летняя супруга погибли на месте. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Помимо основного наказания, виновника аварии лишили водительских прав на два года 10 месяцев. Также удовлетворены гражданские иски родственников супругов на общую сумму более 3 млн руб.

Виталина Ярховска