«Россети Тюмень» запустили новую подстанцию для электроснабжения нефтепромысла в Югре

Системообразующая сетевая компания региона ввела в эксплуатацию новую высокоавтоматизированную подстанцию в ХМАО-Югре. Высоковольтный центр питания обеспечит выдачу 27 МВт мощности инфраструктуре нефтяного месторождения имени О. А. Московцева, которое разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз». Энергообъект, носящий имя первого руководителя Тюменской энергосистемы, заслуженного энергетика РСФСР Владимира Соколова, запустили к профессиональному празднику – Дню энергетика.



Подстанция 110 кВ «Соколова» мощностью 80 МВА оснащена двумя силовыми трансформаторами, элегазовыми и вакуумными выключателями. Все основное и вторичное оборудование включено в автоматизированную систему управления, в том числе дистанционно администрируются коммутационные аппараты и терминалы релейной защиты и автоматики. Технологическая информация по высокоскоростным каналам связи передается в диспетчерский пункт нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» и филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов» (Тюменское РДУ) в Сургуте.

Интеграцию подстанции в энергосистему Югры обеспечила двухцепная линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Чупальская – Кузоваткинская» протяженностью 2,8 километра. В ходе строительства ЛЭП энергетики установили 14 опор высотой до 34 метров и массой до 12 тонн и смонтировали почти две тонны сталеалюминиевого провода. Для дополнительной устойчивости конструкций в условиях сильной заболоченности и высоких ветровых нагрузок сваи фундаментов вбили в грунт на глубину до 21 метра. Все использованное на энергообъекте оборудование – российского производства и предназначено для работы в суровых климатических условиях северного региона.

«Россети Тюмень» системно реализуют инвестиционные проекты, направленные на развитие нефтегазовой отрасли. Только за последние пять лет компания ввела в работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ряд высоковольтных подстанций суммарной мощностью 440 МВА общей стоимостью более 11 млрд рублей.

АО «Россети Тюмень»