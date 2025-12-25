Производство мебели в Прикамье выросло по сравнению с прошлым годом на 42%

В январе–ноябре 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лидерами по снижению показателя стали предприятия в сфере производства табачных изделий

(-63,7%), электрического оборудования (-40,7%), добычи металлических руд (-37,8%).

При этом на 42,7% увеличилось производство мебели, на 12,2% — выпуск лекарств, на 6,4% — текстильных изделий.