Производство мебели в Прикамье выросло по сравнению с прошлым годом на 42%
В январе–ноябре 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. Об этом сообщает Пермьстат.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Лидерами по снижению показателя стали предприятия в сфере производства табачных изделий
(-63,7%), электрического оборудования (-40,7%), добычи металлических руд (-37,8%).
При этом на 42,7% увеличилось производство мебели, на 12,2% — выпуск лекарств, на 6,4% — текстильных изделий.