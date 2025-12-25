В Прикамье продолжают падать цены на бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 16 по 22 декабря снизилась на 7 коп., до 63,70 руб. за литр, сообщает Росстат. Снижение стоимости топлива в регионе продолжается уже третью неделю.

Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 9 коп., до 60,63 руб. за литр; АИ-95 — на 6 коп., до 65,77 руб. за литр. АИ-98, в свою очередь, подорожал на 21 коп., до 90,03 руб. за литр; дизельное топливо — на 12 коп., до 76,00 руб. за литр.

Пермский край уже четвертую неделю занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 62,54 руб. за литр.

За неделю с 16 по 22 декабря цены на топливо изменились в 12 субъектах Российской Федерации, более всего в Костромской области (+0,5%). Снижение стоимости было зафиксировано в 39 регионах, более всего в республиках Тыва и Ингушетия (–1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю изменение цен на автомобильный бензин составило +0,1%.