Бывший майор полиции из Уфы осужден за кражу криптовалюты на 20 млн рублей
Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему сотруднику Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, он был признан виновным в краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышении полномочий (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Приговор — семь лет колонии общего режима с лишением звания майор полиции. Также суд взыскал с него ущерб в размере более 20 млн руб.
По данным ведомства, в 2022 году подсудимый, незаконно получив доступ к мобильным телефонам двух задержанных, похитил у одного из них криптовалюту на сумму 20 млн руб. Кроме того, он избил задержанного «с целью принуждения к даче показаний о соучастниках совершенного им преступления», отметили в транспортной прокуратуре.