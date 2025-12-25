Блогер Анастасия Ивлеева (ей принадлежит товарный знак Agent Beauty) дала согласие на регистрацию похожего бренда Beauty Agent индивидуальным предпринимателем из Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ивлеева разрешила предпринимателю из Казани зарегистрировать бренд, похожий на свой

В октябре предпринимательница Венера Сибишова обратилась в суд с просьбой частично прекратить правовую охрану товарного знака Анастасии Ивлеевой, аргументируя это неиспользованием знака.

Во вторник, 23 декабря, суд утвердил мировое соглашение: госпожа Сибишова отказалась от всех требований и обязалась не оспаривать охрану знака блогера в дальнейшем. Госпожа Ивлеева, в свою очередь, предоставила согласие на регистрацию бренда Beauty Agent.

Анастасия Ивлеева зарегистрировала свой знак в 2020 году на косметику, одежду, телекоммуникации и другие товары и услуги. Госпоже Сибишовой в Казани принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.

