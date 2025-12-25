«Визы — не самая серьезная проблема»

Решение о допуске российских фигуристов на мировые турниры могут принять уже в январе. Вопрос включили в повестку заседания Совета Международного союза конькобежцев, сообщили «РИА Новости» источники в организации. Ранее Федерация фехтования позволила юниорам из РФ выступать с флагом и гимном. При этом некоторые страны, несмотря на решения спортивных чиновников, просто не пускают российских спортсменов, отказывая в выдаче виз. Так Латвия поступила с саночниками. Смогут ли спортивные чиновники повлиять на решения политиков? Разбирался обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Схема не нова, но весьма эффективна. Вроде как позитивное для россиян решение международной федерации принято, а попасть в страну, где проходит турнир, они все равно не могут. В этот раз до латвийских трасс не смогли добраться 14 саночников. И с федерации тут взятки гладки: она все сделала по закону, а визы — не ее епархия. Повлиять на политиков и визовый режим спортивные функционеры не могут, но рычаги для того, чтобы изменить ситуацию в перспективе, у них все-таки есть, рассказал спортивный юрист Артем Пацев: «Единственное, что могут спортивные организации в этом плане сделать — рекомендовать не проводить более в этой стране каких-то крупных соревнований, чтобы атлеты не сталкивались с визовыми ограничениями. Году в 2015-м в Соединенных Штатах не выдавали визы российским борцам, и тогда Всемирная организация борьбы приняла решение о том, что крупных турниров в этой стране больше проводиться не будет».

Но в нынешних реалиях федерации вряд ли станут вмешиваться в происходящее. К тому же некоторые страны действуют не так откровенно, как Латвия со своими заявлениями. Например, когда российские спортсмены собрались на Универсиаду в Германию в июле этого года, принимающая сторона вместо 100 виз выдала всего 40 и свое решение не объяснила. Сейчас даже те функционеры, которые изо всех сил стараются вернуть спортивный мир в нормальное русло, сталкиваются с проблемами. При этом им не всегда возражают открыто. Яркий пример — Кирсти Ковентри. С момента своего назначения глава МОК решила вернуть российских атлетов и с тех пор встречается с противодействием, уверен министр спорта РФ Михаил Дегтярёв: «В Международном олимпийском комитете занимают здравую, трезвую позицию, серьезно осаживают страны, особенно западные, которые блокируют въезд наших спортсменов, и не только наших. Мы помним Индонезию, которая заблокировала израильтянам въезд на чемпионат по гимнастике. При этом глава МОК находится под большим давлением старого аппарата господина Баха, который просто развалил все».

К счастью, манипуляции с визами позволяют себе не все европейские страны. Возможно, лишь пока, так как процесс допуска на уровне федераций идет не так быстро. Например, хоккей по-прежнему вне международных турниров. Та же история с биатлоном, не говоря уже о футболе, где все еще сложнее. Так что визы — не самая серьезная проблема. Несмотря на позитивные новости, ждать, что российский спорт вернется на международную арену быстро, не стоит, уверен бывший владелец футбольного клуба «Спартак», бизнесмен Андрей Червиченко: «Нет никаких критериев, законов, которые бы исполнялись и чему можно было бы четко следовать после окончания конфликта на Украине. Думаю, год-два уйдет на нормализацию отношений».

К счастью, сейчас спортивные руководители в РФ научились очень быстро переводить любой диалог в юридическую плоскость. И пока это работает, по крайней мере, в отношении международных федераций. Так что и проблему выдачи виз спортсменам, скорее всего, в итоге решат. Хотя некоторые страны, безусловно, будут практиковать подобное еще не один год.

Владимир Осипов