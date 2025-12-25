В ЕС продажи электромобилей в ноябре выросли на 44%

В ноябре в странах ЕС было продано почти 900 тыс. новых автомобилей, из них доля полностью электрических автомобилей (battery electric vehicle, BEV) составила 21,9%. Таким образом, за 12 месяцев с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года продажи BEV показали рост на 44,1% и стали основным драйвером продаж в регионе в прошедшем месяце. Такие данные приводит Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) в ежемесячном докладе.

При этом доля BEV в продажах в ЕС уже вплотную приблизилась к доле автомобилей с бензиновыми двигателями, которая в ноябре составила 23,3%. Лидером по продажам пока по-прежнему остаются гибридные автомобили с долей 34%.

В целом продажи всех типов автомобилей в ЕС выросли за год на 1,4%. Заметнее всего нарастили продажи китайские производители. В частности, у BYD они выросли на 235%, у SAIC Motor — на 41,6%. Лидером всего европейского рынка по-прежнему остается Volkswagen Group с долей 28,4%, производитель продал в ЕС в ноябре более 252 тыс. автомобилей.

Алена Миклашевская