Пашинян выступил за нормализацию отношений с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал готовность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделать символические шаги по улучшению отношений между странами. По его словам, в этом направлении необходимы конкретные действия.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я вам больше скажу: на уровне нашего двустороннего диалога уже созрел тот момент, когда должны произойти символические и даже не символические, а конкретные шаги. И я надеюсь, что эти шаги будут сделаны»,— сказал Никол Пашинян на брифинге.

В декабре Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна постепенно продвигает процесс нормализации отношений с Арменией. Этот вопрос он связал с тем, что Армения и Азербайджан согласовали мирное соглашение.

Турция одной из первых признала независимость Республики Армения в 1991 году, но дипломатические отношения между странами так и не были установлены. В армяно-азербайджанском конфликте Анкара всегда поддерживала своего союзника — Баку. К тому же Турция отвергает обвинения Армении в геноциде армян в Османской империи в 1915 году.

В июне в Стамбуле прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана — первая встреча такого уровня между лидерами стран. В декабре агентство Bloomberg сообщало, что Турция в ближайшие шесть месяцев может открыть сухопутную границу с Арменией, закрытую с 1993 года.

Лусине Баласян