«Водоканал» начал прокладку коммуникаций к форту Император Александр I»

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступили к прокладке подводных трубопроводов от форта «Петр Первый» до форта «Император Александр Первый» в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов», сообщает пресс-служба Смольного 25 декабря. Этот этап включает строительство около 2 км водопровода и 1,8 км канализационных сетей.

Работы ведутся в акватории Финского залива с применением технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Данный метод позволяет минимизировать воздействие на донный ландшафт и обеспечивает высокую точность прокладки. Инженерные сети размещаются внутри защитного футляра, что гарантирует их долговечность и защиту от повреждений. Ранее уже были проложены коммуникации от берега до форта «Петр Первый».

Общий масштаб проекта предполагает прокладку более 5,5 км водопроводных и свыше 10 км канализационных сетей для полного подключения трех фортов — «Петр Первый», «Александр Первый» и «Кроншлот». После завершения бурения и монтажа будут проведены водолазные инспекции и установка балластных грузов для стабилизации трубопроводов.

Андрей Маркелов