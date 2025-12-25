Треть казанцев планируют провести Новый год дома
На новогодние праздники дома останутся 36,84% жителей Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По этому показателю Казань заняла четвертое место среди городов России. Наибольшее число домоседов ожидается в Нижнем Новгороде — 71,11% жителей проведут праздник дома. Второе место занял Калининград (58,56%), третье — Сочи (50,61%). Замыкает топ-5 Владивосток, где 31,11% людей, согласно опросам, останутся дома в Новый год.
В целом по России более трети граждан (37%) планируют провести Новый год дома, около 20% намерены посещать главные елки и праздничные площади своих городов.