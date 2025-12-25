На новогодние праздники дома останутся 36,84% жителей Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Треть казанцев планируют провести Новый год дома

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Треть казанцев планируют провести Новый год дома

По этому показателю Казань заняла четвертое место среди городов России. Наибольшее число домоседов ожидается в Нижнем Новгороде — 71,11% жителей проведут праздник дома. Второе место занял Калининград (58,56%), третье — Сочи (50,61%). Замыкает топ-5 Владивосток, где 31,11% людей, согласно опросам, останутся дома в Новый год.

В целом по России более трети граждан (37%) планируют провести Новый год дома, около 20% намерены посещать главные елки и праздничные площади своих городов.

Анна Кайдалова