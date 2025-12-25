Ульяновская область поднялась в итоговом рейтинге регионов РФ на три позиции

В итоговом рейтинге регионов 2025 года, подготовленном агентством «РИА Рейтинг», Ульяновская область поднялась на три позиции, с прежнего 30-го места рейтинга 2024 года на 27-е место.

Самарская область, занимавшая в 2024 году в итоговом рейтинге девятое место, потеряла по итогам 2025 года две позиции и перешла на 11-е место. Оренбургская область перешла с 39-го места рейтинга-2024 на 42-ю позицию в рейтинге-2025.

Аналитики «РИА Рейтинг» отмечают, что итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции региона, складывающуюся из позиций в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных агентством ранее в 2025 году. Итоговый рейтинг рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов по качеству жизни, социально-экономического положения субъектов РФ, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и по приверженности населения здоровому образу жизни. Лидерами итогового рейтинга 2025 года, как и в прошлом году, стали Москва, Санкт Петербург и Московская область с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100.

Сергей Титов, Ульяновск