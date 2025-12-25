Денис Паслер назначил замглавы свердловского минстроя Анатолия Кузеванова
Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об утверждении бывшего главного инженера управления капитального строительства Екатеринбурга Анатолия Кузеванова на должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала, рассказали «Ъ-Урал» в региональном департаменте информационной политики. Господин Кузеванов стал пятым заместителем главы ведомства Григория Сурганова.
Анатолий Кузеванов
Фото: Сайт форума и выставки 100+ TechnoBuild
Анатолий Кузеванов с 1997 года работал мастером строительно-монтажных работ, производителем работ и начальником участка в строительных организациях. В 2007-м перешел на работу в управление капитального строительства Екатеринбурга: прошел путь от инженера-специалиста первой категории технического отдела до начальника технического отдела. В марте 2016 года был назначен главным инженером управления.