На капитальный ремонт колледжей в Татарстане выделят 151,2 млн рублей

На выполнение строительно-монтажных и иных работ по капитальному ремонту образовательных учреждений Татарстана выделят 151,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают установку и монтаж оборудования, а также благоустройство территории. Наибольшие средства — 133 млн руб. — направлены на капитальный ремонт двух зданий общежития колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева в Нижнекамске. Меньше всего средств — 1,96 млн руб. — выделено на капитальный ремонт здания Нижнекамского индустриального техникума.

Кроме того, проведут капитальный ремонт Бугульминского аграрного колледжа и общежития Бугульминского машиностроительного техникума.

Окончание выполнения работ запланировано на 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова