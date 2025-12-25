ФСБ: житель Калуги ликвидирован при попытке подрыва газохранилища

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области, готовившихся украинскими спецслужбами. Подрывы готовил житель Калуги, уроженец Запорожья. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным российской спецслужбы, фигурант планировал взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия. Для этого он изготовил около 80 кг взрывчатки и самодельные зажигательные устройства.

При попытке задержания подозреваемый начал стрелять по оперативникам, его убили ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирных жителей нет. Сотрудники ФСБ нашли украинский тайник с 300 г иностранной взрывчатки, двумя детонаторами и пистолетом Макарова.

Никита Черненко