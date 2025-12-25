Сотрудников ждут на прежнем месте

Каждый третий работодатель готов вести переговоры с бывшими сотрудниками о повторном найме. Впрочем, получить согласие опытного специалиста становится все сложнее. “Ъ FM” решил разобраться, почему так происходит? Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

32% работодателей в 2025-м выходили на контакт с бывшими сотрудниками, но вернуть уволившихся удалось лишь в 9% случаев. И дефицит кадров в 0,5 млн человек на столичном рынке труда, о котором сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, объясняет картину только отчасти. В большинстве камбэков речь идет об офферах для опытных специалистов с менеджерскими навыками. Бизнес считает деньги, ведь новичок обходится совсем не дешево, объяснил управляющий партнер консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко: «От двух-трех зарплат сотрудника до годового оклада — такова цена вопроса. Кроме того, новичка, даже самого опытного, нужно погружать в корпоративную культуру компании и ее процессы. На это уходит от двух месяцев до полугода. Каждый пятый при этом не выдерживает испытательный срок.

Получается, что компании несут большие потери на найме персонала. Намного эффективнее попробовать вернуть квалифицированного сотрудника, который уже знает, как внутри все устроено. Он начинает работать и приносить пользу с первого дня, без раскачки».

Но повторное приглашение может запоздать, поделился своей историей Александр Еременко: «Я уходил с позиции директора по маркетингу в крупной продуктовой компании, которая, кстати, мне очень нравилась, но вознаграждение там было очень скромным. А через полгода меня позвали возглавить представительство этой компании в другой стране, но я уже был занят в классном проекте с отличной зарплатой, поэтому отказался. Так что возвращать нужно, не затягивая».

Гораздо активнее приглашения о возврате получают сотрудники, которые на рынке чувствуют себя достаточно уверенно. А потому и войти в реку повторно они не спешат, рассказала руководитель аналитического центра Superjob Наталья Голованова: «Среди респондентов с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц больше всего тех, кого уговаривали вернуться. При этом они соглашаются на оффер реже всех. Женщин приглашают вернуться чаще.

Сегодня готовы вернуться на прежнее место работы 24% россиян. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет».

Есть и те, кто в своих карьерных перспективах засомневался, а потому вновь вернуться в старый офис для них вполне приемлемый вариант, заметил управляющий партнер ProfiStaff Денис Никулин: «Примерно от 3% до 8% сотрудников такие предложения принимают. Иногда кто-то расстается с компанией на эмоциях. Они выходят на рынок, устраиваются, начинают сравнивать. Если сравнение не в пользу текущего работодателя, то всегда можно продолжить трудиться на этом месте или попробовать поискать новое, то есть сменить шило на мыло. А можно попробовать вернуться в прежний офис с пониманием того, что какие-то вопросы могут решиться».

В таких случаях инициатива идет от компании, поэтому в проигрыше такой сотрудник не останется, считает основатель «Студии HR-решений» и ментор фонда «Сколково» Мария Алексеева. По ее словам, для топ-менеджеров нужно будет предусмотреть что-то посерьезнее: «Это всегда переговоры, все зависит от квалификации и уровня ранее сформированного доверия. Если компания потеряла интересного специалиста, который формировал добавленную стоимость, то всегда ему звонят. Безусловно, предложения могут быть совершенно разными. Если мы говорим о топ-менеджерах, то превалирует все-таки бонусная составляющая. Все сейчас заточены на безусловные показатели эффективности бизнеса, и это понятно».

В 2026-м тренд может продолжиться. Эксперты говорят, что спрос на компетенции никуда не уйдет, в конечном счете это вопрос цены.

Станислав Крючков