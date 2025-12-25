Путин обновил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин ротировал состав Государственного совета по итогам перестановок во власти за прошедший год. Указ опубликован на портале правовых актов. В состав Госсовета вошли врио губернатора Тверской области Виталий Королев, назначенный на должность в начале ноября, а также новоизбранный губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нескольким членам Госсовета из числа бывших врио губернатора обновили наименование постов в связи с официальным входом в должность по итогам выборов 2025 года. Среди них Ирина Гехт (Ненецкий автономный округ), Александр Дронов (Новгородская область), Мария Костюк (Еврейская автономная область), Денис Паслер (Свердловская область), Евгений Первышов (Тамбовская область), Юрий Слюсарь (Ростовская область) и Александр Хинштейн (Курская область).

Изменилась также должность Игоря Рудени — бывшего губернатора Тверской области, переведенного на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Занимавший ранее эту должность Александр Гуцан был исключен из состава Госсовета в связи с переходом на пост генпрокурора. Место в Госсовете официально утратил и экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, внезапно ушедший в отставку весной на фоне череды коррупционных скандалов в регионе.

Степан Мельчаков