Пользователям Google разрешили менять адрес почты Gmail в учетных записях

Google начал внедрять функцию по смене Gmail-адреса без потери аккаунта и данных, следует из обновленного перечня функций на странице поддержки.

Пользователи смогут изменить имя в своем адресе @gmail.com. При этом на исходный e-mail также будут поступать все письма, которые были привязаны к старому имени. Старый адрес станет дополнительным, пояснили в Google. Входить в аккаунт пользователи смогут по новому адресу. Все фотографии, документы и прочие данные останутся без изменений.

После изменения адреса пользователь не сможет удалить новую почту или создать еще одну в домене gmail.com в течение года. Изменить имя для одного аккаунта можно не более трех раз за все время существования «учетки». При этом старый адрес навсегда остается за пользователем, никто другой не сможет его занять.