В Ярославской областной думе отключили отопление
В Ярославской областной думе 25 января отключили отопление из-за аварии. Об этом в ходе заседания сообщил председатель думы Михаил Боровицкий.
Фото: Ярославская областная дума
Тема температуры в зале сначала звучала в репликах депутатов. Около полудня спикер предложил коллегам не затягивать заседание.
«Мне сейчас сообщили — авария на сетях. Поэтому отопление сегодня мы вряд ли с вами дождемся. Надо как-то хотя бы в рамках регламента. Если возможно ускориться, тоже об этом попрошу»,— сказал Михаил Боровицкий.
Как сообщил «Ъ-Ярославль» один из депутатов, температура в думе «терпима», поскольку у здания постройки XVIII века толстые стены, остывает оно долго.