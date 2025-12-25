Nvidia купила технологии разработчика ИИ-чипов Groq

Американская корпорация Nvidia купила лицензию на технологии стартапа Groq, специализирующегося на разработке чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, она договорилась о том, что в нее перейдут основатель Groq Джонатан Росс, а также некоторые другие руководители и ведущие инженеры стартапа. Сумма сделки не разглашается. Ранее CNBC сообщал, что Nvidia договорилась о покупке Groq за $20 млрд. Однако в итоге компании объявили о более ограниченном сотрудничестве.

Как пишет Reuters, это довольно обычная модель в последнее время, когда крупные хайтек-корпорации ведут переговоры о покупке небольших конкурентов, однако в итоге останавливаются на варианте выкупа части их наиболее важных технологий или найме сотрудников. «Основным риском является антимонопольное законодательство, хотя сделка в форме получения не эксклюзивной лицензии может сохранить видимость конкуренции (даже если руководство Groq и, предположительно, технические специалисты перейдут в Nvidia)»,— отмечает аналитик компании Bernstein Стейси Расгон.

Nvidia является лидером рынка ИИ-чипов и самой дорогой корпорацией мира с капитализацией $4,6 трлн. Groq был основан в 2016 году бывшим разработчиком Google Джонатаном Россом. Стартап специализируется на технологиях вывода (inference) — использовании уже обученной нейросети для решений и выводов на новых данных. Кроме того, он разрабатывает и производит собственные ИИ-чипы. Во время последнего раунда финансирования в текущем году Groq оценили в $6,9 млрд.

Яна Рождественская