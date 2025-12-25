На каникулах в Екатеринбурге откроют мультимедийный парк «Фабрика Деда Мороза»

На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» в период новогодних каникул представят новогодний мультимедийный парк «Фабрика Деда Мороза» в рамках проекта «ЭкспоЕлка», сообщили в департаменте информационной политики региона. Он будет работать с 27 декабря до 11 января.

Площадь интерактивного парка аттракционов составит 3 тыс. кв. м. На 12 тематических локациях все элементы будут двигаться при помощи 3D-проекций, реагирующих на движение экранов и сенсоров, других интерактивных элементов. Среди локаций — сказочный лес с северным сиянием, центр управления фабрикой с «оживающей» картой России, а по пути прохождения через цеха можно встретить сани Деда Мороза, сказочных героев и новогоднюю елку. В интерактивных залах можно отправить желание к звездам, раскрасить стены движением руки и получить на память волшебство в цехе энергии.

Проект «ЭкспоЕлка» проводится в Екатеринбурге шестой год подряд. На время работы мероприятия для посетителей будут организованы бесплатные шаттлы от станции метро «Ботаническая».

Ирина Пичурина