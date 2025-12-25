На Ставрополье турбазу оштрафовали за использование берега водохранилища

В Ставропольском крае прокуратура оштрафовала владельца базы отдыха на 35 тыс. руб. за незаконное использование береговой полосы Сенгилеевского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Правоохранители выяснили, что земельный участок в границах водоохранной зоны и зоны санитарной защиты используется для организации отдыха. На территории размещены пирс, смотровые площадки, мангальные зоны и баня. В то же время предприниматель не получил разрешение на деятельность, оказывающую негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.

Таким образом, водоохранная зона эксплуатировалась в рекреационных целях без специального разрешения. Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.42 КоАП РФ (использование территории второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований), а также по ч. 1 и 2 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов).

Устранение нарушений остается под контролем прокуратуры.

Константин Соловьев