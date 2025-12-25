В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге Mercedes на проспекте Медиков

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого поджоге автомобиля Mercedes в крытом паркинге дома №10 по проспекту Медиков. По версии следствия, поджигателя завербовали через мессенджер, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два дня назад в полицию обратился 37-летний житель указанного дома. Он заявил, что накануне вечером неизвестный облил его Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся. Ущерб оценили более чем в 10,5 млн рублей. Дело расследуют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Накануне у дома 11, к. 1 по Архивной улице сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего петербуржца. Предварительно установлено, что он действовал по указанию, полученному через мессенджер, за поджог ему обещали списание долгов. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и организаторов преступления.

Артемий Чулков