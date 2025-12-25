В 2025 году детская санитарная авиация Башкирии выполнила 1 тысячу эвакуаций

В этом году детская санитарная авиация Башкирии выполнила 1 тыс. эвакуаций пациентов, сообщил в соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По словам министра, оперативные действия службы позволили избежать реанимации около 2,1 тыс. детей из группы риска с критическим состоянием. Врачи провели более 17 тыс. консультаций и 120 операций на местах, отметил чиновник.

Ежегодно врачи санитарной авиации, действующей в Башкирии 10 лет, выполняют более 1,5 тыс. вылетов и выездов, рассказал господин Рахматуллин.

Майя Иванова