Тариф «На вырост»

Тарифы на мобильную связь в следующем году вырастут: большинство операторов уже предупредили об этом своих клиентов. Так, «Билайн» сообщил абонентам, что с 1 января изменятся цены, в частности, на безлимитный интернет. Он будет стоить 4,5 руб. в сутки. Т2 увеличил стоимость одного из тарифов с 750 руб. до 900 руб., а у «Ростелекома» на 60 руб. вырастут цены на домашний интернет, сообщает РБК.

ФАС, в свою очередь, уже пообещала проверить информацию о повышении стоимости услуги связи. Но операторы смогут предоставить регулятору убедительное экономическое обоснование, считает директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных Ирина Левова: «Есть требования законодательства о критической информационной структуре и новые положения, которые были введены в части классификации ее объектов (в частности, нужно вышки импортозамещать). Сейчас и принятые властями "антифрод-пакеты" также накладывают на операторов связи достаточно существенные обязанности, которые необходимо исполнять в рамках собственной деятельности, и на это следует выделять деньги. Например, какую-то информацию в ГИС "Антифрод" они должны предоставлять бесплатно, соответственно, они здесь тоже теряют. Стоит учитывать и общую инфляцию. Сейчас игроки этого рынка сами создают такие компании, которые выпускают необходимое им оборудование. По крайней мере, на конференции "Цифровые решения" они доложили, что у них все хорошо, они всё успевают и готовы всё импортозамещать».

В 2025-м среднемесячные траты россиян на услуги связи превысили 1,1 тыс. руб. Только за полгода тарифы выросли в среднем на 10%. По результатам опроса агентства TelecomDaily, в 2026-м поднимут расценки 96% российских операторов. Около половины из них закладывают подорожание в пределах 10%. Еще 16% компаний — более этого значения. Регулятор и клиенты помешать этому процессы не смогут, уверен глава агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Каждый год идет повышение тарифов как на сотовую связь, так и на проводную вне зависимости от прилета БПЛА и блокировок. Изначально это, конечно же, следствие приобретения оборудования из-за рубежа по различным цепочкам, в которых каждое звено хочет получить свое вознаграждение. Влияют на это, конечно, и инфляция, и нестабильный курс рубля, и ставка финансирования, а значит, отсутствие кредитных программ. Дорожает и электроэнергия, которую используют базовые станции. При этом, например, спутниковая IP-телефония еще дороже. Что касается качества услуг, которые предоставляют операторы, то, если мы берем беспроводной интернет, то, по данным нашего приложения "Мегабитус", средняя скорость в России не падает и составляет порядка 24 Мбит/с. В Москве это больше 35 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — порядка 30 Мбит/с Если мы берем проводной интернет, то там стабильность куда выше, на уровне 80-100 Мбит/с» .

В ФАС заявили, что по результатам проверки могут принять меры в отношении операторов. В мае 2024-го служба завела дело на МТС после того, как компания подняла цены на 8% для более чем 30 млн абонентов. Спустя полтора года она пошла на мировое соглашение. Вместо штрафа в 3 млрд руб., как требовала антимонопольная служба изначально, МТС перечислил в бюджет порядка 660 млн руб. Оставшиеся 2,4 млрд руб. оператор обязался вложить в развитие связи в малых населенных пунктах.

Юлия Савина, Александра Абанькова