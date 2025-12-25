Главе СКР доложат о ситуации о невыдаче квартиры сироте из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по Башкирии доклад о нарушении жилищных прав местной жительницы, в детстве оставшейся без опеки родителей. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Заявительница обратилась в приемную главы СКР из-за того, что ей долгое время не предоставляли положенное по закону жилье. Сотрудники «компетентных органов» не поставили ее вовремя на учет нуждающихся, а во включении ее в специализированную очередь ей отказывали. О каком муниципалитете Башкирии идет речь, в публикации не говорится.

В региональном управлении СКР возбудили уголовное дело.

Майя Иванова