Поздравление от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Сегодня Россия, а вместе с ней и все мы проходим через непростой, турбулентный этап мирового развития, который испытывает на прочность не только межгосударственные отношения, но и каждого из нас.
В такое время особенно важно иметь прочную внутреннюю опору. Для нас — это традиционные нравственные ценности, на протяжении веков объединяющие общество. В их числе — крепкая семья, искренняя любовь к Отечеству и ответственность за его судьбу, верность своим духовным корням и честность перед собой и другими. В конечном счете именно на таком фундаменте зиждется подлинный суверенитет и сила любой уважающей себя страны.
Этими же ценностями руководствуются и отечественные дипломаты, реализующие определяемый президентом В. В. Путиным внешнеполитический курс.
Хотел бы поблагодарить читателей, а в их лице и всех россиян за поддержку наших усилий по созданию благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития России.
Желаю вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и тепло, а все задуманное обязательно сбудется.