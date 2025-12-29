Поздравление от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Сегодня Россия, а вместе с ней и все мы проходим через непростой, турбулентный этап мирового развития, который испытывает на прочность не только межгосударственные отношения, но и каждого из нас.

В такое время особенно важно иметь прочную внутреннюю опору. Для нас — это традиционные нравственные ценности, на протяжении веков объединяющие общество. В их числе — крепкая семья, искренняя любовь к Отечеству и ответственность за его судьбу, верность своим духовным корням и честность перед собой и другими. В конечном счете именно на таком фундаменте зиждется подлинный суверенитет и сила любой уважающей себя страны.

Этими же ценностями руководствуются и отечественные дипломаты, реализующие определяемый президентом В. В. Путиным внешнеполитический курс.

Хотел бы поблагодарить читателей, а в их лице и всех россиян за поддержку наших усилий по созданию благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития России.

Желаю вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и тепло, а все задуманное обязательно сбудется.