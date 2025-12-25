В Татарстане на лекарства для профилактики инфаркта выделили 12,7 млн

В Татарстане на поставку лекарственного средства «Клопидогрел» для профилактики инфаркта миокарда и ишемического инсульта выделили 12,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Препарат предназначен для обеспечения граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, в амбулаторных условиях. Согласно документам, цена за одну потребительскую единицу составляет 7,85 руб., всего закупят 1,6 млн.

Оплата по контракту будет осуществляться за счет средств бюджета Татарстана на 2026 год, включая субсидии из федерального бюджета, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Заказчиком выступает министерство здравоохранения Татарстана. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова