В Москве перекрыли движение по восьми набережным

В Москве временно перекрыли движение по восьми набережным, в том числе по Кремлевской и Москворецкой. Объехать можно через Садовое кольцо и улицу Радио, сообщил столичный дептранс.

Движение также перекрыто по следующим набережным:

Академика Туполева;

Сыромятнической;

Костомаровской

Полуярославской;

Серебрянической

Устьинской.

По прогнозам Центра организации дорожного движения, в 15:00 мск пробки в Москве достигнут 6-7 баллов. «В среднем путь из центра на окраину города может занять до 1,5 часов. Особенно сложно проехать будет вблизи крупных торговых центров»,— отмечается в сообщении.

Москвичам рекомендуют использовать городской транспорт до 28 декабря. Затруднение движения связано с ростом числа поездок на автомобилях, снижением общей скорости из-за погоды, ремонтными работами на дороге и ДТП, пояснили в ЦОДД.