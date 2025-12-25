За 2025 год жители Ульяновской области отдали мошенникам около 1 млрд рублей

Жительница Кузоватовского района Ульяновской области отдала мошенникам 1,4 млн руб. Заявление о том, что она стала жертвой мошенников, поступило от женщины в дежурную часть районного отделения полиции накануне, в среду, сообщило УМВД региона.

По данным полиции, женщину обманывали по старой схеме. Ей позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что якобы на женщину неизвестные лица пытаются оформить кредит, и чтобы мошенники не успели исполнить свои планы, ей необходимо исчерпать кредитный лимит, а взятые средства перевести на «безопасный счет», который на самом деле и является счетом мошенников. Следуя инструкциям звонившего, женщина перевела мошенникам через банкомат 1,4 млн руб.

Днем ранее житель Заволжского района Ульяновска отослал мошенникам через логистическую компанию 1 млн руб. К нему мошенники применили другую, но тоже давно используемую ими схему: сначала через ложный аккаунт мессенджера к пенсионеру обратился мошенник под видом его бывшего руководителя, сообщив, что в их компании силовики проводят проверку в связи с утечкой персональных данных, а после этого уже позвонил другой мошенник, представившийся представителем силового ведомства и обвинивший пенсионера в незаконных финансовых операциях. А когда потерпевший заявил ему, что все деньги хранит дома, мошенник обвинил его в нарушении законодательства и предупредил о якобы уголовной ответственности за хранение наличных, потребовав «задекларировать их». Напуганный пенсионер послал мошенникам через логистическую компанию все свои сбережения.

Как сообщили «Ъ-Волга» в полиции, в регионе почти ежедневно доверчивые жители становятся жертвами мошенников, причем обманутыми оказываются как пожилые люди, так и молодые, в возрасте 20-30 лет. Всего, сообщают в УМВД за 11 месяцев 2025 года жители региона отдали мошенникам 913,75 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск