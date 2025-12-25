Движение по дороге Ижевск—Аэропорт перезапустят на объездные участки с 26 декабря

С 26 декабря в 22:00 движение по дороге Ижевск—Аэропорт будет перезапущено на объездные участки, а движение в поселок Первомайский закроется. Об этом сообщил министр транспорта Удмуртии Геннадий Таранов во «ВКонтакте».

«Автобусы №344 и №400 уже с 12 декабря курсируют по новому маршруту через деревню Чемошур. Все остальные межмуниципальные маршруты остаются без изменений»,— отметил господин Таранов.

Он добавил, что реконструируемый участок можно объехать по Сарапульскому тракту через деревню Каменное и село Завьялово, либо по объездной дороге Ижевска—от региональной дороги Ижевск—Воткинск до автодороги Ижевск—Аэропорт.

Анастасия Лопатина