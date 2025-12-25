Учителя из России поместили в изолятор в Таиланде после увольнения

Преподавателя английского языка и физкультуры из Благовещенска Сергея Литвиненко поместили в изолятор в Таиланде после увольнения из местной школы. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель русской общины в Таиланде, волонтер Светлана Шерстобоева.

По ее словам, господина Литвиненко нашли во время розыска в тюрьмах Паттайи другого пропавшего россиянина. Учитель заявил волонтеру, что его уволили с работы после повторного опоздания, и с этого момента его виза стала недействительна. Для легализации нужно было добраться до границы и совершить так называемый визаран. Так как из-за конфликта Таиланда и Камбоджи наземные границы закрыты, он отправился в бангкокский аэропорт. Однако по пути его задержали и отправили в изолятор для последующей депортации. Сейчас мужчина ждет перевода в депортационный центр International Detention Center в Бангкоке.

Волонтер сообщила, что передала информацию о россиянине в консульство. По ее словам, отец господина Литвиненко также написал в МИД. Однако в диппредставительстве МИД РФ в Благовещенске «РИА Новости» заявили, что к ним информация о Сергее Литвиненко не поступала.