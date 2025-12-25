Суд обязал снести самовольные постройки на берегу Куйбышевского водохранилища

Прокуратура Звениговского района Марий Эл добилась в суде сноса и демонтажа самовольно возведенных объектов на береговой линии Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщает прокуратура района.

Проверка показала, что владелец участка в поселке Сокольный без разрешений построил здание и хозяйственную постройку на фундаменте, обустроил кострище, установил металлическую лестницу, а также разместил понтонные сооружения в акватории водохранилища.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о сносе и демонтаже объектов, возведенных на территории, относящейся к особо охраняемым. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Анна Кайдалова