Как получить от государства субсидию на ЖКУ

В каждом доме важны тепло, свет и уверенность в завтрашнем дне. «Уралэнергосбыт» напоминает жителям Челябинской области о действующей государственной мере поддержки — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она позволяет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет для тех, чьи расходы на ЖКУ стали обременительными.

Ежемесячная денежная выплата от государства компенсирует часть ваших расходов на:

жилищные услуги (плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме),

коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами),

взносы на капитальный ремонт.

Субсидия на ЖКУ доступна жителям Южного Урала, чьи расходы на эти услуги превышают установленный порог. Он зависит от состава семьи, уровня дохода, размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семьи. Для льготных категорий (одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров по возрасту, многодетных семей, одиноких матерей и др.) показатель регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов составляет 11% в случае, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума или превышает величину прожиточного минимума не более чем на 20 процентов, для большинства граждан — 22% от общего дохода семьи. Таким образом, если ваши траты на коммунальные услуги, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают указанный процент, вы имеете право на государственную поддержку.

Подробные требования к получателю материальной помощи — в инфографике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт» Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт»

Оформлением субсидий занимаются органы социальной защиты населения, а не ресурсоснабжающие компании.

Где оформить?

В управлениях соцзащиты по месту вашей постоянной регистрации.

В многофункциональных центрах «Мои документы».

На портале «Госуслуги» по ссылке.

Что необходимо?

Убедиться, что вы соответствуете указанным требованиям.

Государственная поддержка назначается сроком на шесть месяцев.

Подробные условия, размеры субсидии и точный перечень документов можно уточнить на официальном сайте Министерства социальных отношений Челябинской области или в управлении соцзащиты по месту проживания.