Назначен новый гендиректор Центрального рынка Перми

Генеральным директором ООО «ТК Центральный» и ООО «ТЦ Мотовилихинский» вместо скончавшегося в ноябре Реваза Шенгелия назначена Ольга Чудакова. Об этом свидетельствуют изменения в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Ранее госпожа Чудакова возглавляла ООО «Хостел», управлявшее гостиницей на улице Крылова, 36, до июля этого года принадлежавшее господину Шенгелия.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.