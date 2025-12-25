Нижегородская мэрия утвердила новый документ о выплатах на похороны бойцов СВО

Администрация Нижнего Новгорода 25 декабря 2025 года утвердила новое постановление о дополнительной мере соцподдержки с 1 января 2026 года — на оплату ритуальных услуг по организации погребения участников СВО. Единовременная выплата составит 100 тыс. руб., указано в документе.

Мера поддержки распространяется на военнослужащих, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Предоставлять поддержку будут в заявительном порядке одному из родственников, законных представителей или иному лицу, взявшему на себя обязанности по погребению. Для этого необходимо будет подать письменное обращение в департамент по соцполитике не позднее даты похорон.

Тем же документом администрация отменила аналогичное постановление, принятое в 2022 году.

Галина Шамберина