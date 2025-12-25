В Таджикистане заявили о попытке террористов из Афганистана пересечь границу

На границе Таджикистана и Афганистана произошло боестолкновение между таджикскими пограничниками и террористами, сообщили в Госкомитете национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ).

Утром 24 декабря стало известно о проникновении на таджикскую территорию трех боевиков террористической организации. Террористы отказались сдаваться и оказали вооруженное сопротивление. Все трое были нейтрализованы, при этом погибли двое военнослужащих

У ликвидированных террористов изъяли 10 ручных гранат, три винтовки М-16, три пистолета, автомат Калашникова, прицел ночного видения и взрывчатку.

«Это уже третий случай вооруженного нападения… пересечения государственной границы из Афганистана в Таджикистан за последний месяц»,— заявили таджикские власти (цитата по агентству «Ховар»). В Госкомитете подчеркнули, что «Талибан» безответственно относится к безопасности на госгранице и не выполняет взятые на себя международные обязательства.