Ажиотаж подсел в такси

В Москве горячий новогодний сезон, и цены на такси взлетели. Из-за непогоды и перекрытий поездка вечером 24 декабря стала дороже в два-три раза. Дорога из центра города за МКАД обходилась от 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб. в тарифе «эконом». По сравнению с прошлой неделей стоимость услуг в среднем выросла на 15%, сообщили в «Яндекс Такси». «Заказов больше, чем машин»,— информирует приложение.

Будут ли цены расти и дальше? Гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан считает, что спрос, а вместе с ним и чек, выше уже не поднимутся: «Сейчас предновогодний пик заказов, максимальный спрос. Еще на это наложились погодные условия. Поездка, которая длится в среднем 10-15 минут, сейчас занимает полчаса. Понятное дело, что идет динамическое ценообразование. Это совершенно нормально. Но в час водитель больше не стал зарабатывать. Количество автомобилей на линии достаточное. И все такие резкие скачки цен, на самом деле, обусловлены исключительно погодными условиями и пробками, предновогодней суетой».

Ранее СМИ писали, что доход таксистов в этом году вырос до 500 тыс. руб. Однако сами водители опровергали эти сообщения. Получится ли у них заработать на Новый год? Существенно их доход вряд ли вырастет, отметил основатель таксопарка STAX Станислав Еговцев: «Это не начало какого-то "горячего" сезона, а типичная зимняя история для Москвы. Как только на улице снег, ветер, резкая смена температуры, спрос на такси резко возрастает. Пешком не хочется ходить, общественный транспорт переполнен, личное авто многие просто не рискуют брать. При этом часть водителей на линию не выходят, потому что скользко, дольше длятся поездки и выше риск ДТП. В итоге мы получаем, что заказов больше, чем машин, и алгоритмы "Яндекс.Такси" автоматически поднимают цены.

В прошлом сезоне, например, было ровно то же самое. Первый снег, сильный циклон или оттепель с гололедом, и стоимость поездок выросла аж в два-три раза. Можно сказать, что для Москвы это уже некая классика. Для водителей это тоже не новость. Большинство давно привыкли к этому. Кто-то специально выходит работать в непогоду, чтобы заработать, а кто-то, наоборот, бережет машину и свои нервы. Растет ли доход таксистов? Частично да, но не кратно. Все "съедают" пробки, расход топлива и, конечно же, сложные условия».

К вечеру 24 декабря пробки в столице достигали 9 баллов, эксперты предупреждают, что такая ситуация на дорогах сохранится вплоть на Нового года.

Анжела Гаплевская