Из загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» в Москве эвакуировали 100 человек

Пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза» в Москве потушен на площади 200 кв. м. Никто не пострадал, сообщило столичное МЧС. Из здания было эвакуировано 100 человек, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.

Возгорание произошло на четвертом этаже. По данным прокуратуры, там проходили ремонтные работы. Причина пожара пока не установлена. Прокуратура проводит проверку, работу координирует первый заместитель Чертановского межрайонного прокурора.

ЧП случилось сегодня утром по адресу Варшавское шоссе, дом 26. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали 65 человек и 18 единиц техники.