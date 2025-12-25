Нижегородца арестовали по обвинению в содействии террористам

УФСБ по Нижегородской области 25 декабря сообщило о задержании жителя региона, подозреваемого в содействии террористической деятельности. В отношении него возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, фигурант арестован.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь идеологическими мотивами, переводил деньги на счета, используемые террористической организацией, запрещенной в России.

В видео, распространенном УФСБ, фигурант говорит о том, что его также просили совершать поджоги различных объектов. Он считает, что зарубежные кураторы используют людей «как мясо», кидают на совершение терактов, пытаясь сделать вид, что они «борцы за идею».

Галина Шамберина