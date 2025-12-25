Нижегородца арестовали по обвинению в содействии террористам
УФСБ по Нижегородской области 25 декабря сообщило о задержании жителя региона, подозреваемого в содействии террористической деятельности. В отношении него возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, фигурант арестован.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь идеологическими мотивами, переводил деньги на счета, используемые террористической организацией, запрещенной в России.
В видео, распространенном УФСБ, фигурант говорит о том, что его также просили совершать поджоги различных объектов. Он считает, что зарубежные кураторы используют людей «как мясо», кидают на совершение терактов, пытаясь сделать вид, что они «борцы за идею».