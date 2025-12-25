Ревнивому экс-любовнику в Ульяновске дали девять лет за покушение на убийство

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор по резонансному уголовному делу жителя областного центра Хейбара Рзаева, признанного виновным в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, 8 февраля 2025 года 22-летний, нигде не работавший Хейбар Рзаев на автомобиле Honda Civic возле одного из домов на улице Робеспьера в Ленинском районе Ульяновска целенаправленно, из ревности, сбил свою знакомую и находившегося рядом с ней мужчину, после чего нанес тому ножом несколько ударов в различные части тела. На записях камер видеонаблюдения видно, как автомобиль на большой скорости сбивает девушку, от удара автомобиля она отлетает на несколько метров, после этого водитель Honda Civic выходит из автомобиля и набрасывается с ножом на спутника девушки.

Благодаря своевременно оказанной потерпевшим медицинской помощи их жизни были спасены. Нападавший был задержан и решением суда заключен под стражу. В ходе следствия он частично признал свою вину. По данным следствия, летом 2024 года обвиняемый встречался с этой девушкой, но перед Новым годом они расстались, но обвиняемого такой расклад не устроил, и он продолжал названивать бывшей подруге, настаивая на встрече. Вечером в субботу, 8 февраля 2025 года, он увидел ее с новым спутником и решил отомстить.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Хейбара Рзаева к девяти годам колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск