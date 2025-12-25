Работница склада Ozon под Уфой взыскала 50 тысяч рублей из-за травмы на складе

Оператор склада ООО «Озон Уфа» взыскала с работодателя 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также добилась признания незаконным акта о несчастном случае, в котором работнице вменялась вина в получении производственной травмы. Решение по гражданскому иску принял Октябрьский районный суд Уфы.

Из материалов дела следует, что занимаясь в ночную смену сортировкой товаров для отгрузки, под утро истица получила травму: во время работы с тележкой ее ступенька отскочила и ударила в ногу. С травмой она доработала смену и, сообщив о случившемся работодателю, отправилась домой, а затем в травмпункт. В медучрежении оператору склада диагностировали закрытый перелом плюсневой кости.

По материалам расследования несчастного случая на производстве работодатель составил акт, в котором указал, что работница проявила неосторожность, невнимательность, поспешность, нарушив требования охраны труда. Таким образом, фактически вина за случившееся была возложена на пострадавшую.

Не согласившись с выводами комиссии, работница обратилась с гражданским иском, в котором просила признать акт в части определения ее вины незаконным, а также взыскать 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Суд не обнаружил в актах сведений о том, что комиссия проверила исправность оборудования и прохождение пострадавшей инструктажа по пользованию тележкой. Также суд решил, что ответственность за вред здоровью должен нести работодатель, не обеспечивший безопасные условия труда. Размер компенсации Октябрьский райсуд оценил в 50 тыс. руб.

ООО «Озон Уфа» зарегистрировано в 2022 году в Благовещенске по тому же адресу, что и склад маркетплейса Ozon. Учредителем компании является ООО «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon). По данным Rusprofile, в прошлом году выручка «Озон Уфа» составила 257 млн руб., убытки превысили 295,6 млн руб.

Идэль Гумеров