Водителя Porsche в Екатеринбурге оштрафовали за повреждение автобуса пистолетом

В Екатеринбурге 41-летний водитель Porsche признан виновным в хулиганстве по ч. 1 ст. 213 УК РФ за угрозы водителю автобуса и повреждение транспорта пистолетом, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ему назначен штраф в размере 350 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд установил, что днем 30 июля на перекрестке улиц Розы Люксембург и Куйбышева произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и Porsche 911, за рулем которого был местный житель. Водитель легкового автомобиля выразил угрозы в адрес водителя автобуса, используя нецензурную лексику. После этого он достал травматический пистолет и с силой ударил им по двери автобуса, разбив стекло.

Согласно решению суда, действия осужденного демонстрировали неуважение к обществу и гражданам, находившимся в автобусе и наблюдавшим за инцидентом.

Ирина Пичурина