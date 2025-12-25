В Театре Маяковского прощаются с актером Анатолием Лобоцким

На Основной сцене московского Театра имени Маяковского проходит церемония прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким, передает ТАСС. Актер умер 20 декабря в возрасте 66 лет.

Панихида продлится два часа и закончится в 11:00 мск. Родные артиста попросили не вести съемку во время церемонии, хотя она проходит в открытом формате. На экранах у входа в театр выведен портрет господина Лобоцкого. По окончании панихиды актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти Анатолия Лобоцкого стала продолжительная болезнь, сообщили ТАСС в его окружении. Его приняли в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского после учебы, и он проработал там всю жизнь. Господин Лобоцкий сыграл несколько ролей в кино в 80-х — 90-х годах, но известность получил после исполнения главной роли в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов». С 2000 года артист сыграл более 80 ролей в фильмах и телесериалах. В числе его последних работ были сериалы «Медиум» и «За полчаса до весны».