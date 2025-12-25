Контроль за ввозом в Россию импортных товаров нередко позиционируется как одна из мер по борьбе с контрафактом. О его отличиях от фальсификата и источниках нелегальных поставок в интервью “Ъ” рассказал первый вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов.

— Какие товары можно считать контрафактом?

— Контрафакт — это незаконное использование чужого товарного знака или объекта интеллектуальной собственности. Контрафактной может быть даже высококачественная продукция, если она использует чужой бренд без разрешения. Товары, ввезенные без надлежащего таможенного оформления, но выступающие оригинальной продукцией законного производства с подлинной маркировкой, сами по себе контрафактными не считаются, как и поставляемые в рамках параллельного импорта.

— В чем разница между контрафактом и фальсификатом?

— Фальсификат — это подделка состава и свойств продукта. Фальсифицированное лекарство, детское питание или пищевой продукт — это угроза жизни и здоровью, требующая не просто контроля за маркировкой, а глубокой экспертизы состава и условий производства. Здесь действует особое регулирование.

— После 2022 года контрафакта на российском рынке стало больше?

— Контрафакт, как живой организм, постоянно эволюционирует. С одной стороны, фиксируются мощные и эффективные системные действия государства, с другой — происходит непрерывная мимикрия и адаптация нелегального оборота. Значительная часть незаконного оборота сместилась в онлайн-среду: до 40% таких товаров реализуется через маркетплейсы и интернет-магазины. В ответ последовало недавнее поручение правительства разработать для маркетплейсов систему верифицированных цепочек поставок.

— Основной объем контрафакта и фальсификата поставляется из-за рубежа или производится внутри страны?

— Имеет смешанное происхождение: значительная часть по-прежнему поступает из-за рубежа, но доля внутреннего производства заметна. Прежде всего это товары массового спроса, в том числе компаний, ушедших с российского рынка. Если говорить об импорте, то ключевыми источниками контрафакта остаются государства Юго-Восточной Азии. Это связано с масштабами производства, низкой себестоимостью и развитой логистикой. Важными источниками выступают Турция и ОАЭ, откуда также поступают поддельные товары, в том числе автозапчасти. Через определенные европейские страны, Польшу, Литву и Эстонию, также поступает контрафакт.

— Какими путями зарубежный контрафакт и фальсификат попадает в Россию?

— Основная схема выглядит так: контрафактная или фальсифицированная продукция ввозится в одну из стран ЕАЭС и проходит таможенное оформление, используя лазейки транзита, и получает статус легального товара на территории союза. Она поступает в Россию как «внутренний» товар ЕАЭС, минуя усиленный пограничный контроль на внешней границе союза. Государство создает удобные и быстрые процедуры для добросовестного бизнеса, чтобы упростить легальный импорт и стимулировать внешнюю торговлю, но этим пользуется недобросовестный бизнес. Это в том числе схемы недостоверного декларирования, манипуляций с кодом ТН ВЭД или стоимостью.

— В каких товарных категориях больше всего контрафакта и фальсификата?

— Контрафакт и фальсификат появляются там, где есть массовый спрос, высокая рентабельность и возможность быстро реализовать партию. Недобросовестные производители и поставщики действуют как рациональные, но нечестные коммерсанты: ищут товары, которые легче продать. В сфере продуктов питания и бытовой химии фальсификат выгоден из-за гигантских оборотов. На рынках одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии известных брендов контрафакт позволяет демпинговать, предлагая внешнее сходство с люксовым продуктом за минимальную цену.

— Потребители обычно отдают себе отчет в том, что приобретают контрафактную продукцию?

— Наше исследование показало, что большинство молодых людей в ЕАЭС осведомлены о проблеме контрафакта и могут дать его определение. Но это почти не влияет на их потребительское поведение. Более 45% опрошенных сознательно и неоднократно приобретали контрафактную продукцию, в первую очередь в категориях одежды, обуви, аксессуаров и электроники. Мотивами были доступная цена (38% опрошенных) и внешнее сходство с оригиналами (29%). Проблема не в отсутствии информации, а в эмоциональной невовлеченности. Молодежь знает, что контрафакт существует, но не осознает всей цепочки его разрушительных последствий.

— Борьба с карго-схемами приведет к снижению на рынке объема контрафакта?

— Ужесточение таможенного контроля и отказ от карго-схем — логичный ответ на вызов времени. Основные серые пути из Китая через Казахстан и Киргизию уже перекрыты. Но рынок нелегальной продукции адаптируется: контрафакт постоянно находит новые лазейки. Когда старые схемы перестают работать, поток смещается в другие плоскости. Это в первую очередь уход в цифровую среду и интеграция в легальные процедуры. Государство уже работает над контролем этих каналов, делая упор не только на таможенный досмотр на границе, но и на борьбу с документальными подлогами внутри страны.

